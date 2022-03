Corinthians congela salário de Vítor Pereira para acautelar flutuação do euro

O Corinthians vai congelar os salários de Vítor Pereira e da sua equipa técnica, de forma a proteger as finanças do clube de possíveis variações de câmbio do euro para o real, de acordo com a "Gazeta Esportiva".

O treinador português foi oficializado a 23 de fevereiro, quando o euro valia 5,67 reais. De lá para cá, devido à guerra na Ucrânia, o euro, tal como outras moedas da Europa, desvalorizou e passou a valer 5,55 reais.

Com o congelamento de salários, o valor que cada membro da equipa técnica de Vítor Pereira fica fixo e não sofrerá alterações caso o euro dispare ou caia ainda mais. Protege o Corinthians e os treinadores.

Vítor Pereira estreou-se no comando técnico do Corinthians com uma derrota, por 0-1, no clássico com o São Paulo, para o torneio Paulista. No sábado, às 21h30, volta a entrar em campo, diante do Ponte Preta.