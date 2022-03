Anthony Lopes: "Temos uma pequena vantagem, mas há que ganhar em casa"

O internacional português Anthony Lopes, guarda-redes do Lyon, mostra-se satisfeito pelo triunfo em casa do FC Porto, por 1-0, mas não dá a eliminatória como resolvida para os franceses.

"Foi um jogo muito bom para nós. Ganhar aqui é muito complicado e foi uma boa partida da nosssa parte. O Porto é um clube muito grande e temos de continuar e ganhar o próximo jogo", começou por dizer, à Sport TV.

O guardião assume que o Lyon tem agora "vantagem pequena", mas recorda que os golos fora já não têm tanto impacto: "Já não conta por dois e temos de ganhar na nossa casa", prevê.

Próxima visita ao Dragão na seleção

O "play-off" do Mundial 2022 será jogado no Estádio do Dragão e Anthony Lopes quer ser tão feliz na próxima visita ao Porto com a seleção como foi na noite desta quinta-feira com o Lyon.

"Os próximos dois jogos aqui vão ser com Portugal, temos de vencer para ir para o Mundial", atira, antes de elogiar Diogo Costa, colega na seleção.

"Todos sabemos que o Diogo é o futuro da nossa seleção. Foi um bom jogo para ele. Espero que, para nós, tenha dificuldades no nosso estádio", termina.