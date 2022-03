UEFA faz apelo à paz na Champions e na Liga Europa

A UEFA vai apelar à paz nos jogos da Liga dos Campeões, que recomeça esta terça-feira, e da Liga Europa, a partir de quarta-feira.

Os jogadores e as equipas de arbitragem vão posar junto a uma lona no relvado dos estádios com a palavra "paz" impressa em inglês ("peace") e em russo e ucraniano, que têm a mesma grafia ("мир"), que será também reproduzida nos meios publicitários dos campos.



A Champions é retomada com os encontros da segunda mão dos oitavos de final. São eles Bayern Munique-Salzburg (1-1 na primeira mão) e Liverpool-Inter Milão (2-0). Prossegue quarta-feira com o Real Madrid-Paris Saint-Germain (0-1) e Manchester City-Sporting (5-0).

Os oitavos de final da Liga Europa começam na quarta-feira, com os jogos Betis-Eintracht Frankfurt e FC Porto-Lyon. Prosseguem na quinta-feira, com Sporting de Braga-Mónaco, Sevilha-West Ham, Barcelona-Galatasaray, Rangers-Estrela Vermelha e Atalanta-Bayer Leverkusen. O Leipzig-Spartak Moscovo foi cancelado, devido à guerra na Ucrânia, e os alemães seguem diretamente para os quartos de final.

Após a invasão da Rússia à Ucrânia, a FIFA e a UEFA decidiram, em conjunto, que todas as equipas russas, clubes ou seleções nacionais, estão suspensas de participar nas suas provas "até decisão futura".