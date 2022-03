Treinador do Lyon discorda de Conceição. "Defendemos muito melhor"

Peter Bosz, treinador do Lyon, discorda da análise feita por Sérgio Conceição, que apontou fragilidades defensivas à equipa francesa que vai defrontar nos oitavos de final da Liga Europa.

Em conferência de imprensa, o técnico holandês destaca evolução da equipa defensivamente e aponta para o último jogo, que terminou com vitória do Lyon por 4-1 em casa do Lorient.

"Não concordo com o que o Sérgio Conceição disse. No último jogo fizemos quatro golos e defendemos muito melhor", disse, em conferência de imprensa.

Bosz diz que a equipa "não tem marcado muito", mas são "mais sólidos na defesa". Alteração de regra dos golos fora na UEFA não muda na na estratégia do Lyon.

"Para mim, esta mudança de regra não muda nada porque quero ganhar todos os jogos. Tanto em casa como fora. Ainda são dois jogos interessantes", explica.

O técnico holandês, ex-Leverkusen, Dortmund e Ajax, não compara o Porto a qualquer clube da Ligue 1: "Não se pode comparar o Porto a um clube francês. O futebol português é diferente do futebol francês. Não gosto de comparar equipas ou jogadores".

O Porto eliminou a Lazio no "play-off" e está invicto no campeonato, um trajeto destacado pelo técnico dos franceses.

"Eles têm bons resultados em todas as provas. Não perderam ainda no campeonato e eliminaram a Lazio. As táticas deles serão necessariamente diferentes contra nós do que contra a Lazio. Eles têm pontos fortes e fracos, mas eu não vou dizer quais", termina.

O Porto-Lyon joga-se esta quarta-feira, às 17h45, jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt. A segunda mão disputa-se em França, na próxima quinta-feira.