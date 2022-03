Mundial 2022. UEFA adia "play-off" entre Ucrânia e Escócia e confirma Polónia na final

A FIFA adiou, esta terça-feira, o "play-off" para o Mundial 2022 entre Ucrânia e Escócia e confirmou a eliminação da Rússia da eliminatória de acesso à prova.

A meia-final ia disputar-se a 24 de março, na Escócia, mas devido à invasão do país por parte da Rússia, a FIFA decidiu adiar a partida para junho, no final da temporada.

A FIFA esclarece que contactou com as quatro federações envolvidas no "play-off" com a Escócia e todas concordaram com a decisão, em solidariedade. O jogo entre País de Gales e Áustria, que emparelha com o Ucrânia-Escócia na final, vai disputar-se na mesma a 24 de março.

Para além disso, o organismo oficializou a eliminação automática da Rússia. A Polónia, que ia defrontar a seleção russa, tem passagem direta à final. No dia 29 de março, disputa o apuramento na final do "play-off" com o vencedor do jogo entre Suécia e República Checa.

Polónia, Inglaterra, Albânia, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Escócia, Suíça, Suécia, País de Gales, Holanda, Estados Unidos da América e Islândia tinham boicotado a seleção russa e pressionaram a FIFA a expulsar a Rússia do Mundial, decisão oficializada a 28 de fevereiro.