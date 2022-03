Mbappé integra convocatória do PSG para visita ao Real Madrid

Kylian Mbappé integra a convocatória do Paris Saint-Germain, divulgada esta terça-feira, para a visita ao Real Madrid, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O avançado internacional francês, de 23 anos, sofreu um "toque no pé esquerdo" no treino de segunda-feira. Apesar das reservas, tem "tido cuidado" e o PSG acredita que poderá tê-lo para o jogo decisivo. Mbappé está em final de contrato e tem sido associado ao Real Madrid.

Quem recupera é Sergio Ramos, que ainda assim viaja com a equipa, para a visita ao ex-clube, e Ander Herrera. Ficam de fora, por opção técnica, Bernat, Kurzawa, Bitshiabu, Gharbi, Bitumazala, Franchi e Lavallee.

Os internacionais portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes estão convocados, assim como as outras duas estrelas do PSG, Neymar e Messi.

O PSG está em vantagem na eliminatória, após ter vencido, por 1-0, na primeira mão, no Parque dos Príncipes, com golo de Mbappé. O segundo jogo está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Santiago Bernabéu.