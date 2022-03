Fulham de Marco Silva goleia no País de Gales

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, goleou por 5-1 o Swansea City em sua casa, no País de Gales.

Os golos surgiram todos na segunda parte, já depois do Swansea ficar reduzido a dez jogadores. Ryan Manning viu o cartão vermelho no lado do galeses, aos 42 minutos.

O Fulham entrou forte no segundo tempo e resolveu o jogo. Mitrovic abriu o marcador, aos 46, um autogolo de Cabango deu segurança na vantagem ao Fulham, aos 52 minutos.

Aos 73, Reid fezo terceiro, antes do Swansea reduzir, por Piroe. O lateral emprestado pelo Liverpool, Neco Williams, bisou e fechou o marcador, aos 77 e 85 minutos.

O português Ivan Cavaleiro foi suplente utilizado, enquanto que o luso-inglês Fábio Carvalho foi mais uma vez titular.

Com este resultado, o Fulham é cada vez mais líder do Championship, com 76 pontos, mais 14 do que o Bournemouth, que é segundo classificado, ainda que com menos dois jogos disputados.