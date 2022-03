Ederson reforça ambição do City de vencer a Liga dos Campeões

Ederson tem no seu horizonte a vitória na Liga dos Campeões, título em falta no museu do Manchester City e que o clube procura conquistar há alguns anos. Para manter em aberto esse objetivo a equipa inglesa tem como próximo passo tentar eliminar o Sporting, que bateu na 1.ª mão dos oitavos de final, por 0-5.

"Temos de pensar passo a passo. Cada jogo tem a sua dificuldades. Perdemos na final na época passada. Tivemos essa oportunidade", recorda, esperando que a equipa volte a ter hipóteses esta época.

Tendo em conta a vantagem considerável na eliminatória, a conferência de imprensa do guarda-redes brasileiro foi centrada, sobretudo, em temas relacionados com o plantel do City e com a Premier League.

A equipa está na liderança da Premier League, nos quartos de final da Taça de Inglaterra e nos "oitavos" da Champions. A conquista a triplicar é um objetivo "muito difícil", mas a equipa, defende, "tem total capacidade para o atingir".

Do ponto de vista pessoal, Ederson acredita que também pode lucrar com a vitória na competição europeia. Será um fator favorável na luta pela titularidade na seleção brasileira no Mundial 2022.

O Manchester City-Sporting, a contar para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, realiza-se esta quarta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.