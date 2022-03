Cristiano Ronaldo regressa aos treinos do Manchester United

Cristiano Ronaldo regressou aos treinos do Manchester United, esta terça-feira, depois de ter falhado o último jogo, diante do Manchester City.

Segundo o treinador, Ralf Rangnick, o avançado internacional português estava a contas com "alguns problemas nos músculos da anca".

O Manchester United perdeu no terreno do rival citadino, no domingo, por 4-1. Bruno Fernandes foi titular pelos "reds", ao passo que João Cancelo e Bernardo Silva alinharam de início pelo Manchester City.

No sábado, o United, quinto classificado da Premier League, recebe o Tottenham, sétimo. As equipas estão separadas por dois pontos.