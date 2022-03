Bayern de Munique goleia Salzburgo e segue na Liga dos Campeões

O Bayern de Munique goleou o RB Salzburgo, por 7-1, em casa, e confirmou a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Depois do empate surpreendente na Áustria na primeira mão, a um golo, o Bayern entrou sem piedade e resolveu a eliminatória nos primeiros 30 minutos.

Lewandowski precisou de 23 minutos para fazer um "hat-trick". O polaco sofreu duas grandes penalidades e converteu ambas, aos 12 e 21 minutos de jogo. Aos 23, "Lewa" fez o hat-trick num lance com muita sorte no ressalto com o guarda-redes do Salzburgo, Kohn.

O Bayern de Munique fez o quarto ainda na primeira parte, aos 31 minutos de jogo, por Gnabry. Aos 54, Thomas Muller fez o quinto para o Bayern, com um remate à entrada da área com o pé esquerdo.

Já fora da eliminatória, o Salzburgo ainda marcou um golo, num bom contra-ataque aos 70 minutos, concluído por Kjaergaard.

O resultado ainda escalou mais para o Bayern, que fez mais dois golos, por Muller, aos 83, e Leroy Sané, aos 86. O Bayern segue para os quartos, tal como o Liverpool.