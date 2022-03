Tottenham goleia e afunda o Everton

O Tottenham recebeu e goleou o Everton, esta segunda-feira, por 5-0, na 28ª jornada da Premier League.

O resultado começou a ser construído bem cedo na partida. Michael Keane, com um autogolo, deu vantagem aos "Spurs", aos 14 minutos de jogo.

Son Heung-Min dilatou vantagem aos 17 minutos de jogo, antes de Harry Kane fazer o terceiro, ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos de jogo.

Kulusevski, que tinha assistido Son no primeiro tempo, voltou a fazer o passe para o quarto golo, aos 46 minutos de jogo, por Reguilón. Doherty voltou também a assistir Kane, aos 56 minutos de jogo, que fechou o marcador.

Com este resultado, o Tottenham volta às vitórias após eliminação da Taça de Portugal pelo Middlesbrough. Os "Spurs" estão no sétimo lugar, com 45 pontos, mas com menos dois jogos do que a concorrência. Mediante os resultados, o Tottenham pode subir ao quinto posto, ultrapassando o West Ham e Manchester United.

Já o Everton, de Frank Lampard, continua numa posição muito complicada na tabela classificativa. Os "blues" estão no 17º posto, com 22 pontos, apenas mais um do que o Burnley, que ocupa o primeiro lugar de descida.