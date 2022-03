Kane ultrapassa Henry e torna-se sexto melhor marcador da história da Premier League

Harry Kane, avançado do Tottenham, tornou-se esta segunda-feira o sexto melhor marcador da história da Premier League.

O capitão da seleção inglesa, de 28 anos, que fez toda a carreira na Premier League no Tottenham, bisou esta noite frente ao Everton e subiu ao sexto posto.

O "bis" coloca Kane com 176 golos na Premier League, agora mais um do que Thierry Henry, lenda do Arsenal. Kane tem apenas agora menos um do que Frank Lampard, curiosamente atual treinador do Everton, equipa que foi hoje goleada pelos "Spurs".

O melhor marcador da Premier League continua a ser Alan Shearer, com 260 golos marcados, seguido de Wayne Rooney, com 208. Andy Cole fecha o pódio, com 187 golos.

Esta temporada, Kane soma 20 golos em todas as competições, em 38 jogos marcados. O avançado quis sair do Tottenham no verão, mas acabou por continuar apesar do interesse do Manchester City.