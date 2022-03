Jogadores estrangeiros na Rússia poderão suspender contrato

Os jogadores estrangeiros que pertencem a clubes russos vão poder suspender contrato temporariamente, de forma a não serem prejudicados pelas sanções aplicadas à Rússia na sequência da guerra na Ucrânia, segundo avança, esta segunda-feira, "The New York Times".

O jornal norte-americano revela que a decisão da FIFA, a ser anunciada em breve, afetará cerca de 100 jogadores. Estes poderão suspender os contratos que têm com clubes russos, de forma temporária, e assinar com outras equipas até ao final da presente época. Medida que fica aquém do solicitado pela FIFPro, sindicato global dos jogadores, que tinha pedido que os atletas pudessem deixar a Rússia em definitivo.

O "NYT" explica que a FIFA não quis abrir um precedente ao permitir que jogadores mudassem de clube fora das janelas de verão e inverno. Após a quebra das negociações com a FIFPro e demais sindicatos, o organismo que rege o futebol mundial decidiu que os jogadores poderão deixar a Rússia, contudo, terão de regressar depois de 30 de junho.

Tiago Rodrigues é o único português a alinhar na I Liga da Rússia. O médio, de 30 anos, que passou por clubes como Vitória de Guimarães, Nacional, Marítimo, FC Porto e CSKA de Sófia, representa o Ufa.