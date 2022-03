Jagoba Arrasate vai continuar a treinar o Osasuna até 2024

O treinador espanhol Jagoba Arrasate renovou com o Osasuna até 2024.

O anúncio foi feito, esta segunda-feira, pelo clube espanhol. Calam-se os rumores sobre a possível saída de Arrasate, de 43 anos, que está há quatro temporadas, desde 2018, no cargo, proveniente do Numancia.

Na primeira época, Arrasate subiu o Osasuna à I Liga espanhola. Desde então, tem conseguido sempre manter o clube no principal escalão.

Atualmente, os "rojillos" encontram-se na 11.ª posição da tabela classificativa, com 35 pontos, mais 11 do que o Cádiz, primeira equipa abaixo da linha de água, e a nove da Real Sociedad, que ocupa o último lugar da zona de apuramento para as competições europeias.