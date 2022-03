Athletic Bilbau vence e mantém acesa a luta pela Europa

O Athletic Bilbau bateu o Levante, no San Mamés, por 3-1, e continua perto dos lugares europeus.

Depois da eliminação da Taça do Rei, pelo Levante nas meias-finais, os bascos voltaram às vitórias em casa, frente ao Levante.

Os golos foram marcados apenas na segunda parte. Vesga foi o grande protagonista do primeiro do Athletic. O médio lançou Berenguer no corredor direito e atacou a zona de finalização e cabeceou para o golo, aos 63 minutos da partida.

Iñaki Williams aumentou vantagem num contra-ataque dos bascos, com Berenguer novamente na assistência, aos 76 minutos. Aos 88 minutos, Zarraga fechou a contagem para os bascos de penálti. O Levante ainda reduziu aos 91, por de Frutos.

O Athletic mantém viva a esperana de lutar pelos lugares europeus, apesar de correr por fora. Os bascos estão no oitavo lugar, com 4 pontos, apenas a quatro da Real Sociedad, que está no sexto, e a oito do terceiro lugar, do Barcelona.

Já o Levante está no último lugar da La Liga, com 18 pontos, a oito pontos de um lugar de sobrevivência.