Wolverhampton. Bruno Lage sofre terceiro derrota seguida

O Wolverhampton, orientado pelo português Bruno Lage, perdeu em casa frente ao Crystal Palace, por 2-0.

Os golos da equipa londrina foram marcados no primeiro tempo. Mateta abriu o marcador aos 19 minutos e Zaha fechou a contagem, aos 34.

O Wolves entrou de início com cinco portugueses no onze inicial: José Sá, Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto e Daniel Podence. Na segunda parte, Chiquinho foi suplente utilizado, Trincão e Fábio Silva ficaram no banco.

Esta é a terceira derrota seguida do Wolverhampton, depois de Arsenal e West Ham. A equipa de Lage está no oitavo lugar, com 40 pontos, a cinco do Arsenal, que é sexto e ocupa vaga europeia.