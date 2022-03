Roma derrota Atalanta

A Roma, sem o treinador José Mourinho no banco, venceu a Atalanta, por 1-0, em partida da jornada 28 da liga italiana.

O único golo do encontro foi marcado pelo inglês Tammy Abraham, aos 32 minutos.

Depois de três empates consecutivos, os romanos somaram a segunda vitória seguida, numa partida em que o português Sérgio Oliveira saiu do banco aos 84 minutos e que terminou com as equipas reduzidas a 10, por expulsão, já nos descontos, de Marten de Roon e Henrikh Mkhitaryan.

Com a conquista dos três pontos, numa partida em que José Mourinho cumpriu o segundo dos dois jogos de suspensão, a Roma, sexta classificada, encostou à Atalanta, quinta com menos um jogo, com os mesmos 47 pontos, provisoriamente a três da Juventus, quarta.