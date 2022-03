Bayern de Munique volta a tropeçar no campeonato

O Bayern de Munique empatou, em casa, na receção ao Bayer Leverkusen a um golo, em partida da 25ª jornada da Bundesliga.

O central Niklas Sule abriu o marcador para os bávaros no primeiro tempo, logo aos 18 minutos de jogo, mas o resultado foi empatado e decidido aos 36 minutos da partida, com um autogolo de Thomas Muller.

Com este resultado, o Bayern continua líder isolado com 59 pontos, mas volta a escorregar três jornadas depois de perder por 4-2 com o Bochum. O Dortmund, que tem menos um jogo disputado, pode reduzir a desvantagem para seis pontos.

O Leverkusen continua a fazer uma grande temporada e está no terceiro lugar da tabela, com 45 pontos.