Lyon goleia fora antes da visita ao FC Porto na Liga Europa

O Olympique de Lyon goleou o Lorient, fora, por 0-4, esta sexta-feira, antes da visita ao FC Porto para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

No jogo inaugural da jornada 27 do campeonato francês, e com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes a titular, o Lyon começou a construir a vitória logo aos cinco minutos, por intermédio de Romain Faivre. Moussa Dembélé ampliou aos 26 minutos.

Ao minuto 57, Terem Moffi reduziu, dando esperança ao Lorient, no entanto, dois minutos depois, Karl Toko Ekambi fez o 1-3. Perto do final, Faivre bisou e "matou" o jogo.

Com este resultado, o Lyon subiu. à condição, ao sexto lugar da Ligue 1, com 41 pontos, menos dois do que o Rennes e o Strasbourg, as duas últimas equipas em zona de apuramento para as competições europeias.

Na quarta-feira, às 17h45, os franceses visitam o Estádio do Dragão, para disputar a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. O FC Porto-Lyon terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.