Jesualdo Ferreira volta a treinar o Zamalek sete anos depois

Jesualdo Ferreira está de regresso ao comando do Zamalek, do Egito.

O anúncio foi feito pelo terceiro classificado do campeonato egípcio, esta sexta-feira, no Twitter. O treinador português, de 75 anos, estava sem clube desde que deixou o Boavista, no final da temporada passada.

O contrato é válido por uma época e meia, ou seja, até ao verão de 2023.

Jesualdo Ferreira tinha estado no Zamalek há sete anos, entre fevereiro e novembro de 2015. Na altura, conquistou uma Liga e uma Taça do Egito.

Três vezes campeão nacional pelo FC Porto, com que conquistou, ainda, duas Taças de Portugal e uma Supertaça, Jesualdo Ferreira também treinou Benfica, Braga (duas ocasiões), Málaga (Espanha), Panathinaikos (Grécia), Sporting, Al-Sadd (Qatar), Santos (Brasil) e Boavista.