Inter de Milão recupera liderança com goleada à Salernitana

O Inter de Milão recuperou a liderança da Liga italiana, esta sexta-feira, com uma goleada, por 5-0, sobre a Salernitana.

Lautaro Martínez foi a grande estrela da partida, com um "hat-trick". O avançado argentino marcou aos 22, 40 e 56 minutos. Em cinco minutos, aos 64 e 69, Edin Dzeko completou a vitória milanesa.

Com este triunfo, o Inter recupera o primeiro lugar da Serie A, com 58 pontos, mais um do que Nápoles e AC Milan, segundo e terceiro classificados, respetivamente.