Bernardo Silva explica porque quis sair do Manchester City

Bernardo Silva admite que quis sair do Manchester City e explica que nada teve a ver com o clube, mas sim com o próprio bem-estar. Em entrevista ao "The Times", o internacional português explica que sofreu durante o pico da pandemia da Covid-19, com os confinamentos e a sensação de isolamento. Criado no centro de Lisboa e "habituado ao trânsito e ao barulho", Bernardo gosta "de estar perto das coisas, caso precise de cortar o cabelo ou até ir comprar uns legumes". Atividades mundanas de que se viu privado durante largos períodos. "As pessoas sofriam muito mais do que nós, mas para mim foi difícil porque estava longe da minha família. Antes, ia alguns dias a Portugal e jantava com a minha mãe e o meu pai. Era apenas um jantar, mas estás com os teus pais, então é bom. Não poder fazer isso foi difícil. Não foi um bom momento, para ser honesto", confessa o médio, de 27 anos.

Solidão aproximou saída do City

Bernardo conta que estava sozinho no seu apartamento e que a namorada só se juntou a ele "mais tarde". Algo que agravou a solidão: "Estava a sentir-me um pouco sozinho em Inglaterra na altura e não estava muito feliz com a minha vida. E se não estás feliz, não fazes o teu trabalho tão bem quanto fazes quando estás feliz. Eu estava bem fisicamente, mas tens de fazer o teu trabalho com um sorriso no rosto."

Daí surgiu o pedido para deixar o Manchester City, no último verão, algo que "não tinha nada a ver com o clube". "Não estava feliz com a minha vida aqui e queria estar mais perto da minha família", esclarece. "Eu adoro o Manchester City. Adoro os meus companheiros, adoro os adeptos, adoro o clube. Depois, nada aconteceu. Fiquei e sempre darei o meu melhor por este clube enquanto estiver aqui", assegura.