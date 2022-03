Presidente da FPF felicita Abel Ferreira por mais um troféu

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) felicitou Abel Ferreira pela conquista da Supertaça sul-americana pelo Palmeiras.

"Felicito o Abel Ferreira por mais uma conquista ao serviço do Palmeiras que abrilhanta o seu currículo e engrandece a classe dos treinadores portugueses e o futebol nacional. Depois das duas taças dos Libertadores e da Taça do Brasil, esta conquista da Supertaça sul-americana, inédita na história do Palmeiras, enche-nos a todos de alegria e orgulho", pode ler-se na mensagem de Fernando Gomes, no site oficial da FPF.

O presidente da FPF também deixa "uma palavra de agradecimento" a Abel e à sua equipa técnica, com Vítor Castanheira, Carlos Martinho, João Martins e Tiago Costa. "A todos, obrigado e parabéns", lê-se.

Abel Ferreira, conquistou, esta quinta-feira, a Supertaça sul-americana, diante do Athletico Paranaense. Depois do empate a dois golos na primeira mão, o Palmeiras venceu o segundo jogo por 2-0.



Este é o quarto troféu de Abel ao comando do Palmeiras. O treinador português, que chegou ao Brasil a 31 de outubro de 2020, já venceu duas Libertadores, uma Taça do Brasil e esta Supertaça. Tornou-se o treinador com mais títulos internacionais pela equipa paulista, com três.