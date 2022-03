Palmeiras de Abel Ferreira conquista Supertaça sul-americana

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, conquistou, esta quinta-feira, a Supertaça sul-americana diante do Athletico Paranaense.

Depois do empate a duas bolas entre os vencedores da Taça Libertadores e da Taça Sul-Americana, na primeira mão, em Paraná, o Palmeiras levou a melhor no segundo jogo, em São Paulo, com uma vitória por 2-0.

Zé Rafael, aos 50 minutos, e Danilo, aos 88, marcaram os golos do Verdão.

Este é o quarto troféu de Abel ao comando do Palmeiras. O treinador português, que chegou ao Brasil a 31 de outubro de 2020, já venceu duas Libertadores, uma Taça do Brasil e esta Supertaça. Tornou-se o treinador com mais títulos internacionais pela equipa paulista, com três.