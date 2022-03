Alexandre Guedes regressa ao Japão para jogar na II Liga

O Albirex Niigata, da II Liga japonesa, anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Alexandre Guedes.

O ponta de lança português, de 28 anos, deixa o RKS Rakóv, da Polónia, ao fim de meio ano, e regressa ao Japão, onde representou o Vegalta Sendai, em 2020, na altura por empréstimo do Vitória de Guimarães.

Guedes, que se juntará ao Albirex Niigata no final de março, envergará o número 22. O clube japonês, que tem como objetivo para a época a promoção à I Liga japonesa, J1, não especifica a duração do contrato.

"Estou feliz por me juntar ao Albirex Niigata, que tem como objetivo a subida à J1, e por regressar ao Japão. Darei o meu melhor para ajudar a equipa a vencer", declarou o avançado, citado no site oficial do clube.

Formado no Sporting, sem se ter estreado na equipa principal, Guedes também já representou Reus, de Espanha, Desportivo das Aves, com que conquistou a Taça de Portugal em 2017/18, Vitória e Famalicão.