UEFA e embaixada de Portugal na Ucrânia elogiadas por dirigente do Shakhtar

Os jogadores e treinadores estrangeiros do Shakhtar Donetsk já foram retirados de solo ucraniano e estão em segurança. Mas os momentos que viveram em Kiev, de medo, incerteza e insegurança, com a aproximação das tropas russas e o escalar do conflito perto da capital ucraniana, jamais serão esquecidos.



A preocupação imedita foi procurar ajuda e uma solução para retirar atletas, técnicos e as suas famílias da Ucrânia. O processo foi conduzido por Darijo Srna, antigo capitão do Shakhtar e atual diretor desportivo do clube. As respostas, recorda, foram todas muito vagas, com exceção, destaca, da a UEFA e das embaixadas de Portugal e Israel.

"Quando escutei a primeira sirene, voltei automaticamente 25 ou 30 anos, para a guerra dos Balcãs. Éramos umas 50 pessoas no hotel: todos os brasileiros com suas famílias, a equipa técnica de De Zerbi e três croatas. Exceto as embaixadas de Israel e Portugal, ninguém propôs nada de concreto. Os jogadores estavam desesperados e não sabiam o que fazer", revela o croata, em entrevista ao jornal esloveno "Delo".