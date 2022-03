Treinador Daniel Farke demite-se dos russos do Krasnodar

O treinador alemão Daniel Farke demitiu-se do comando técnico dos russos do Krasnodar sem ter feito um único jogo à frente da equipa.

Em entrevista à revista "Kicker", o técnico de 45 anos explica que saiu devido à invasão russa na Ucrânia: “O atual desenvolvimento político, o pedido dos nossos filhos, esposas, famílias e amigos para voltar para casa e a perda de todas as perspectivas desportivas levaram a esta decisão bem ponderada”.

Farke assumiu o comando técnico do Krasnodar a 13 de janeiro, depois de ter sido despedido pelo Norwich em novembro.

Depois da pausa de inverno, Farke iria estrear-se no campeonato russo no próximo fim-de-semana, mas decidiu sair. Farke é o segundo treinador a despedir-se de clubes russos devido à guerra. Na terçafeira, foi Markus Gisdol a deixar o Lokomotiv de Moscovo.

Até futura decisão, a UEFA e FIFA suspenderam os clubes e seleções russas de participarem em provas europeias e mundiais. O que significa que os clubes russos não se qualificarão para as provas europeias pelo rendimento no campeonato e a seleção foi removida do Mundial 2022.