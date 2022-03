Solari despedido do comando técnico do América

O Club América, do México, despediu o treinador argentino Santiago Solari, devido aos mau rendimento da equipa.

Com apenas uma vitória nos últimos 12 jogos, o América está no 17º e penúltimo posto do campeonato Clausura, a segunda fase do campeonato mexicano.

Solari, de 45 anos, começou a carreira de treinador nas camadas jovens do Real Madrid. Orientu a equipa principal em 2018/19, antes de ser despedido e assinar pelo América.

"A direção tem o compromisso de melhorar de maneira imediata o rendimento da equipa. O objetivo é reafirmarmo-nos como uma equipa vencedora", pode ler-se no comunicado.