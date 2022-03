Premier League homenageia Ucrânia na próxima jornada

A liga inglesa de futebol vai avançar com uma série de iniciativas para homenagear o povo ucraniano, na sequência da invasão russa.

Em comunicado, a Premier League informa que os capitães das 20 equipas do campeonato vão usar braçadeiras com as cores da Ucrânia, amarelo e azul.

Entre os dias 5 e 7 de março, durante a 28.ª jornada, vai ser feito “um momento de reflexão e solidariedade antes” de cada jogo e vão ser exibidas as palavras “futebol juntos” nos ecrãs dos estádios.

“A Premier League e os nossos clubes rejeitam de todo o coração as ações da Rússia e mostrarão apoio ao povo da Ucrânia em todos os jogos deste fim de semana. Apelamos à paz e nossos pensamentos estão com todos aqueles que foram impactados”, lê-se na nota.

A Rússia está a levar a cabo uma operação militar contra a Ucrânia, apesar da condenação de quase toda a comunidade internacional.