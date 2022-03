Everton suspende acordo com três empresas russas

O Everton suspendeu a parceria comercial com três empresas russas.

Em causa “os acordos de patrocínio comercial com as empresas russas USM, Megafon e Yota”. Todas estão ligadas ao oligarca russo Alisher Usmanov.

O clube garante ainda total apoio ao jogador Vitalii Mykolenko, de 22 anos.

“Todos no Everton continuam chocados e tristes com os terríveis acontecimentos que se desenrolam na Ucrânia. Esta situação trágica deve terminar o mais rápido possível, e qualquer perda de vidas deve ser evitada. Os jogadores, a equipa técnica e todos que trabalham no Everton estão a dar apoio total a Vitalii Mykolenko e à sua família e continuarão a fazê-lo”, lê-se no comunicado do clube.