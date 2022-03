Barcelona prepara-se para assegurar Kessié a custo zero

Franck Kessié deverá ser o primeiro reforço do Barcelona para a próxima temporada. O médio internacional pela Costa do Marfim está em fim de contrato com o Milan e, de acordo com o jornal "as", Xavi já falou com Kessié para o convencer a emigrar para Espanha.

O treinador do Barcelona pretende reforçar o plantel com médio mais forte fisicamente e que tenha capacidade de aparecer na área contrária. Kessié cumpre a quinta época no Milan, e esta temporada tem já seis golos na sua conta pessoal. Na época passada marcou 14.

Aos 25 anos, e com carreira em Itália - Milan, Atalanta, Cessena -, Kessié poderá estrear-se na liga espanhola. Segundo a notícia publicada pelo "as", o Barcelona equacionou a contratação de Carlos Soler, do Valencia, mas o jogador tem contrato até 2023 e as dificuldades financeiras do Barcelona dificultam a operação.