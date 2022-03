Combates já mataram dois jogadores ucranianos

Dois futebolistas ucranianos, Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko, faleceram durante a invasão da Ucrânia pela Rússia. A informação é confirmada pela Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro).

“Os nossos pensamentos estão com as famílias, amigos e colegas dos jovens jogadores ucranianos Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko. São as duas primeiras derrotas do futebol nesta guerra. Que ambos descansem em paz”, lê-se na nota deixada nas redes sociais.

Vitalii Sapylo, de 21 anos, jogava no Karpaty Lviv e perdeu a vida nos combates em defesa da cidade de Lviv.

Já Martynenko, de 25 anos, estava no FC Hostomel. Faleceu depois de a sua casa ter sido bombardeada.