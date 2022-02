Toni Conceição despedido da seleção dos Camarões

O treinador português António Conceição foi demitido da seleção de futebol dos Camarões, pelo presidente da República do país, sendo substituído no cargo pelo antigo defesa Rigobert Song.

"Por altíssimas instruções do Presidente da República, o treinador da seleção nacional de futebol masculino, o senhor António Conceição", foi substituído por Rigobert Song, anunciou o ministro dos desportos, Narcisse Mouelle Kombi.

Por sua vez, a federação camaronesa de futebol (Fecafoot) também confirmou, em nota de imprensa, "o fim do contrato" do técnico luso, que conseguiu o terceiro lugar na Taça das Nações Africanas que os Camarões organizaram.

Nas meias-finais, os Camarões perderam para o Egito de Carlos Queiroz -- derrotado na final ante o Senegal, que conquistou o seu primeiro título -- no desempate por grandes penalidades.

De resto, Toni Conceição já tinha dito que teria de vencer a CAN para continuar à frente a seleção, numa entrevista à Renascença em dezembro: “Sei o que me espera, é ganhar ou ganhar. Se a CAN não correr bem e o "play-off" também não correr bem, o mais certo é chegarmos ao final de março e cada uma das partes seguir o seu caminho".

Toni Conceição foi anunciado selecionador dos Camarões em 20 de setembro de 2019.

Rigobert Song, que enquanto futebolistas representou clubes como os franceses do Metz e Lens, os ingleses do Liverpool e West Ham United, os alemães do Colónia e os turcos do Galatasaray e Trabzonspor, era o atual técnico dos sub-23 dos Camarões.

A seguir ao Egito, recordista com sete títulos, os Camarões são a nação com mais triunfos na CAN, nomeadamente cinco, em 1984, 1988, 2000, 2002 e 2017. Paul Biya, Presidente da República dos Camarões, tem 89 anos