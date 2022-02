Sobe para cinco o número de seleções que recusam jogar com a Rússia

A Federação Galesa de Futebol (FAW) anunciou um boicote às seleções russas, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia.

Em comunicado, a FAW "condena o uso da força e as atrocidades que estão a ser cometidas pela Rússia na invasão à Ucrânia".

"A FAW decidiu que não vai jogar quaisquer jogos internacionais com a Rússia num futuro próximo, a qualquer nível. Os nossos pensamentos e apoio estão com o povo da Ucrânia. Juntos somos mais fortes", lê-se.

Isto significa que o País de Gales recusa defrontar a Rússia nos escalões de formação e nos seniores, tanto masculinos como femininos.

Os galeses juntam-se a Inglaterra, Suécia, República Checa e Polónia no boicote às seleções russas. Além disso, a Federação Francesa de Futebol defendeu, no domingo, "a exclusão da Rússia do próximo Mundial".

Também no domingo, a FIFA emitiu um comunicado sobre a situação da Rússia. O organismo não excluiu aquele país do Mundial 2022, apesar de ter anunciado que "nenhuma competição internacional será disputada no território da russo" e que as partidas da seleção russa em casa serão disputadas em território neutro, sem bandeira e hino da Rússia.