Schalke 04 rescinde contrato de patrocínio com a Gazprom

O Schalke 04 rescindiu o contrato de patrocínio com a Gazprom, empresa russa de produção e distribuição de energia, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, anunciou esta segunda-feira o clube da segunda divisão alemã de futebol.

“O conselho de administração do Schalke 04, em consonância com o conselho de supervisão, decidiu rescindir o contrato com a Gazprom antes da data de vencimento”, anunciou o clube de Gelsenkirchen, que foi despromovido na época passada ao segundo escalão, em que ocupa o quinto lugar.

Na quinta-feira, perante a escalada da ofensiva, o Schalke 04 anunciou que tinha retirado dos equipamentos oficiais todas as referências à Gazprom, patrocinador principal desde 2007 e a maior exportadora mundial de gás natural, cuja maioria do capital social é detida pelo Estado russo.

No sábado, a equipa masculina do Schalke 04 surgiu em campo, frente ao Karlsruher, com um autocolante com o nome do clube em cima do habitual letreiro da Gazprom.