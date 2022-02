Paulo Fonseca regressa a Portugal esta segunda-feira

O treinador português Paulo Fonseca encontra-se em segurança na Roménia, depois de ter conseguido escapar da Ucrânia, e prepara-se para regressar a Portugal esta segunda-feira.

Fonseca, cuja mulher é ucraniana, estava em Kiev quando a Rússia invadiu a Ucrânia e chegou a refugiar-se num hotel com a família. No domingo, num vídeo publicado no Instagram, garantiu que o pior já tinha passado.

"Eu e a minha família já estamos fora da Ucrânia. Após mais de 30 horas de viagem, chegámos à Roménia, onde estamos neste momento. Conto regressar amanhã [segunda-feira] a Portugal, onde darei mais detalhes de como foram estes longos dias", contou o técnico português, de 48 anos.

Paulo Fonseca alertou que, apesar de a sua família já estar segura, "o pesadelo continua" para o povo ucraniano, "que continua a lutar de forma heroica".

"Faço o apelo para que todos nós também continuemos a lutar por aquele povo, que continua a sofrer de uma forma tão injusta e tão cruel", declarou o treinador.

Paulo Fonseca orientou o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, entre 2016/16 e 2018/19. Neste momento, está sem clube.