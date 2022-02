O Lyon, adversário do FC Porto na Liga Europa, perdeu, por 1-0, com o Lille, em partida da jornada 26 do campeonato francês.

O único golo da partida foi apontado por Gabriel Gudmundsson, aos 35 minutos.

Com este triunfo, o Lille, com vários portugueses no onze, sobe aos 39 pontos. Já o Lyon, com Anthony Lopes na baliza, mantém os 38 pontos.