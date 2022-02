Jesse Marsch sucede a Bielsa no Leeds

O Leeds anunciou, em comunicado, a contratação do treinador americano Jesse Marsch, que sucede a Marcelo Bielsa no comando técnico do clube inglês.

Marsch assina um contrato de longa duração, válido até 2025, e já vai estar no banco no jogo de sábado em casa do Leicester.

O treinador de 48 anos começou a carreira em 2011, como treinador-adjunto da seleção americana. Orientou o Montréal em 2012 antes de integrar o projeto Red Bull.

Orientou a equipa de Nova Iorque entre 2015 e 2018, foi adjunto do Leipzig em 18/19, foi bicampeão austríaco no Salzburgo em 2020 e 2021, antes de regressar ao Leizpig, como treinador principal, mas foi despedido.

Esta é a primeira experiência de Marsch na Premier League. "O que gosto desta equipa é o seu compromisso de jogar até ao fim e nunca desistir. Quero ajudar a equipa a chegar ao próximo nível. Temos uma base incrível, quero fazer o que posso para ajudar o clube".