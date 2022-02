Federação Russa "discorda categoricamente" da exclusão do Mundial e vai recorrer

A Rússia considera que a medida tem um "caráter claramente discriminatório e prejudica um grande número de atletas, treinadores, funcionários de clubes e seleções e, mais importante, milhões de adeptos russos e estrangeiros, cujos interesses as organizações desportivas internacionais devem proteger em primeiro lugar".

A Federação Russa de Futebol anunciou que vai recorrer da decisão da FIFA e da UEFA de exclusão de equipas e seleções russas de todas as competições europeias.

A Rússia anuncia que se reserva "o direito de contestar a decisão da FIFA e da UEFA de acordo com as leis desportivas internacionais".

Spartak também não concorda

O Spartak de Moscovo, clube russo que estava ainda na Liga Europa, já reagiu à eliminação da prova, onde iria defrontar o RB Leipzig.

"Apesar de ser uma decisão esperada, é extremamente perturbadora. Infelizmente, os nossos esforços na prova foram anulados por motivos que não são desportivos. Acreditamos que mesmo nas alturas mais difíceis, o desporto deve construir pontes, não destruí-las. Estamos forçados a obedecer a uma decisão que não concordamos", atira.

O clube da capital russa diz que "vai focar-se nas competições internas e espera um rápido acordo de paz".

A FIFA e a UEFA anunciaram em comunicado conjunto a exclusão da Rússia do Mundial 2022, depois da pressão de várias Federações que anunciaram boicote à seleção russa.

A decisão surge apenas um dia depois da FIFA ter anunciado castigos à Federação Russa de Futebol, mas não ter removido a seleção do Mundial. No domingo, a FIFA condenou a invasão à Rússia e decidiu que as partidas da seleção seriam disputadas em terreno neutro, sem espectadores e sem bandeira e hino da Rússia.

A Rússia já não vai disputar o acesso ao Mundial 2022 frente à Polónia, no dia 24 de março. Resta perceber como é que a UEFA, responsável pela qualificação europeia para a prova, vai decidir os moldes do sorteio.

Também o Spartak de Moscovo é removido dos oitavos de final da Liga Europa, onde iria defrontar o RB Leipzig.