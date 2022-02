Domingos Duarte expulso no empate do Granada

O internacional português Domingos Duarte foi expulso no empate sem golos entre Granada e Cádiz.

O central de 26 anos perdeu a bola para Negredo, que ia isolado para a baliza, e travou em falta o internacional espanhol, sendo expulso aos 33 minutos de jogo.

O resultado não é bom para nenhuma das equipas, ambas aflitas na tabela classificativa. O Granada continua no 17º lugar, com 25 pontos, à frente do Cádiz, em zona de descida no 18º posto, com 21 pontos somados.

O jogo ficou ainda marcado por um episódio de racismo, quando Akapo foi alvo de sons de macaco por um adepto nas bancadas.