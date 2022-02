Barcelona continua em recuperação na liga espanhola e já está em cima do terceiro lugar

O FC Barcelona ficou a um ponto do terceiro lugar da Liga espanhola, ocupado pelo Betis, após golear o Athletic Bilbau, por 4-0, na 26.ª jornada.

Beneficiando da derrota do Betis, por 2-1, em casa do eterno rival Sevilha, os catalães, que têm menos um jogo, somaram os três pontos que lhes permitem manter o quarto lugar, com os mesmos 45 do Atlético Madrid, quinto.

O desafio começou a pender para os anfitriões aos 37 minutos, num canto de Dani Alves que resultou em cabeceamento, de Piquet, à trave, surgindo o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang para a recarga vitoriosa.

O FC Barcelona esmagou na posse de bola, mas só voltou a marcar aos 73, num “míssil”, com o pé esquerdo, do mal-amado Dembele às redes dos bascos, que continuam oitavos, com 37 pontos.

Aos 90 e 90+4, o francês mostrou-se novamente, ao servir, com cruzamentos na direita, os holandeses Luuk de Jong e Memphis Depay para a goleada.

O Real Madrid, que no sábado sofreu para ganhar na deslocação ao vizinho Rayo Vallecano, por 1-0, com golo de Benzema, aos 83 minutos, comanda com 60 pontos, o Sevilha, que nesta segunda volta ainda recebe os “merengues”, tem 54 e o Bétis 46, mais um do que FC Barcelona, que tem um desafio em atraso com o Rayo Vallecano, e Atlético de Madrid.