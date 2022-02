Atalanta goleia e ultrapassa Roma de José Mourinho

A Atalanta goleou, em casa, a Sampdoria por 4-0 e subiu ao quinto lugar da Serie A, ultrapassando a Roma de José Mourinho.

Pasalic, aos 6 minutos, e Koopmeiners, aos 29, marcaram os golos da Atalanta no primeiro tempo, antes do resultado de avolumar no segundo tempo. Koopmeiners bisou, aos 61, e Miranchuk fechou a contagem, aos 86 minutos da partida.

A equipa de Gasperini sobe ao quinto lugar, ultrapassando a Roma de José Mourinho. A Atalanta soma agora 47 pontos, menos três do que a Juventus, mas também menos uma partida disputada.

A Sampdoria continua a ter uma temporada complicada, no 15º posto, com 26 pontos.