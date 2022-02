Wolves de Bruno Lage perdem em casa do West Ham

O West Ham recebeu e venceu o Wolverhampton, de Bruno Lage, por 1-0, em jogo da 27ª jornada da Premier League.

O único golo da partida foi apontado aos 59 minutos da partida, por Soucek.

Bruno Lage alinhou de início com quatro portugueses: José Sá, Rúben Neves, Trincão e Fábio Silva. Podence e Pedro Neto foram suplentes utilizados e João Moutinho ficou no banco de suplentes.

Com este resultado, o Wolverhampton sofreu a segunda derrota seguida e segue no oitavo lugar, na cauda da luta pelos lugares europeus, com 40 pontos. Já o West Ham sobe ao quinto lugar, com 45 pontos.