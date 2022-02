Roma volta às vitórias com golo nos descontos

A Roma voltou às vitórias no campeonato com um triunfo pela margem mínima, 1-0, em casa do Spezia.

O único golo da partida foi marcado mesmo no final do jogo, aos 98 minutos, de penálti convertido por Tammy Abraham.

O Spezia jogou toda a segunda parte reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão de Amian aos 45 minutos por acumulação de amarelos.

José Mourinho não contou com Sérgio Oliveira, que se lesionou a meio da semana. Rui Patrício foi titular na baliza e somou os 90 minutos.

A equipa de José Mourinho esteve três jornadas sem vencer na Serie A, com três empates, e regressa aos triunfos, que valem a subida ao sétimo lugar da tabela, com 44 pontos. A Fiorentina, com menos um jogo, pode ultrapassar ainda a Roma.