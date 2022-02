O Villarreal goleou o Espanhol, por 5-1, em partida da jornada 26 da liga espanhola. Destaque para Yeremi Pino, que fez um póquer.

O jovem espanhol, de 19 anos, marcou aos 14, 20, 45+1 e 53 minutos. O outro golo do “submarino amarelo” foi apontado por Boulaye Dia.

Já pela equipa catalã descontou Barek, ao minuto 65.

Agora, o Villarreal é quinto classificado, com 42 pontos, em igualdade com o Barcelona (mas com menos dois jogos).