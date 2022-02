Gedson marca no reencontro com o Galatasaray

O internacional português Gedson Fernandes marcou um grande golo frente à sua antiga equipa, o Galatasaray.

O médio esteve no Galatasaray na época passada e muito perto de regressar ao clube em janeiro, mas acabou por assinar contrato com o grande rival, o Besiktas.

Sem vagas para estrangeiros, Gedson joga o que resta da presente temporada no Rizespor, onde marcou um grande golo em casa do Galatasaray, de livre direto. O português foi muito assobiado pelos adeptos do rival.

Veja o golo de livre de Gedson.