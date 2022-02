Bielsa deixa comando técnico do Leeds

O Leeds United anunciou, em comunicado, o despedimento do treinador argentino Marcelo Bielsa.

O técnico não resiste ao mau momento de forma do Leeds, que não vence há seis jogos e foi goleado nos últimos três: 4-0 frente ao Tottenham, 6-0 frente ao Liverpool e 4-2 frente ao Manchester United.

Bielsa deixa o clube três temporadas e meia depois, como lenda do emblema. O argentino foi o responsável pela subida de divisão, em 2019/20, com a conquista do título do Championship. Na época passada, o Leeds terminou no 9º lugar da Premier League.

Esta época, o Leeds está às portas de um lugar de descida, no 16º posto, com 23 pontos.

"Com o Marcelo no comando técnico, tivemos três incríveis épocas e os bons tempos voltaram a Elland Road. Mudou a cultura do clube e trouxe-nos uma mentalidade vencedora. No entanto, tenho de agir de acordo com os melhores interesses do clube e acredito que é preciso mudar para garantir a manutenção do clube na Premier League", disse Andrea Radrizzani, dono do clube.

De acordo com a imprensa internacional, Jesse Marsch, antigo treinador do Leipzig, vai ser o novo treinador do Leeds.