Atenção, Braga. Mónaco perde em casa com o Reims

O Mónaco, adversário do Sporting de Braga nos oitavos de final da Liga Europa, perdeu em casa frente ao Reims, por 2-1.

O internacional português Gelson Martins abriu o marcador aos 7 minutos de jogo, mas foi invalidado pelo VAR por fora de jogo.

Ben Yedder viria mesmo a inaugurar o marcador para o Mónaco, aos 55 minutos de jogo, mas o Reims conseguiu a reviravolta já na reta final do jogo. Um autogolo de Kevin Volland, aos 84 minutos, empatou o marcador, e Jean Lucas deixou o Mónaco reduzido a 10 aos 88 minutos, ao ver o segundo cartão amarelo.

O golo da vitória dos visitantes chegou aos 92 minutos de jogo, por Mbuku.

Com este resultado, o Mónaco prolonga o mau momento de forma e está no sétimo lugar da Ligue 1, com 38 pontos, enquanto que o Reims sobe ao 13º, com 31 pontos somados.

O Sporting de Braga recebe o Mónaco no dia 10 de março, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, antes de visitar o principado, no dia 17, na segunda mão da eliminatória.