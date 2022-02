Vítor Pereira no Corinthians. "Vamos dar tudo”

O treinador de futebol Vítor Pereira prometeu deixar a claque do Corinthians "orgulhosa" da sua equipa, garantindo ter o mesmo ADN "um pouco louco" do seu novo clube.

"Vamos dar tudo, vamos dar um orgulho muito grande a esses adeptos. Prometo que vou vestir [o manto da claque Fiel Torcida]. Vai, Corinthians!", gritou, à partida, no aeroporto do Porto, em conversa com vários adeptos.

Vítor Pereira foi interpelado por um grupo de seguidores da formação canarinha que o desafiou a provocar o rival com a frase "o Palmeiras não ganhou o Mundial" de clubes, após perder a final para o Chelsea, mas escusou-se a provocar o conjunto liderado pelo português Abel Ferreira.

"O campeonato é competitivo, o Corinthians tem uma massa de adeptos incrível. O presidente insistiu, insistiu comigo. Insistiu, insistiu, insistiu e conseguiu, então, convencer-me. Não sou muito de promessas, de palavras, sou de trabalhar. Eu e o Corinthians temos um pouco do mesmo ADN, também sou um pouco louco", assumiu, agora em declarações aos jornalistas.

Vítor Pereira tem previsto chegar ao Brasil no sábado e no domingo deve estar na Arena Neo Química, para assistir ao jogo com o Bragantino.

O treinador português assumiu que a negociação "não foi rápida", até porque esteve "uma semana em conversas para assinar pelo Everton", de forma a cumprir o sonho de "trabalhar em Inglaterra". "Eu não me preparei mentalmente para ir para o Brasil neste momento, mas o que aconteceu é que insistiram tanto, quiseram tanto, e eu, como sou muito emocional, aceitei o projeto. É este o meu projeto", vincou.

Quanto à filosofia que pretende incutir no Corinthians, falou da necessidade da equipa ser "forte na defesa e reagir bem quando perder a bola". "Ser agressivos. Queremos, no geral, ser dominantes, é o meu ADN como treinador", concluiu.

Sem clube desde que deixou os turcos do Fenerbahçe, no início de fevereiro, Vítor Pereira, de 53 anos, assume o comando do “timão”, tornando-se o terceiro treinador português em clubes do Brasileirão, juntando-se a Abel Ferreira (Palmeiras) e Paulo Sousa (Flamengo).

Campeão pelo FC Porto em 2011/12 e 2012/13, Vítor Pereira vai treinar no sexto país da carreira, depois de passagens pelos sauditas do Al-Ahli Jeddah, pelos turcos do Fenerbahçe, pelos gregos do Olympiacos, pelos chineses do Shanghai SIPG e pelos alemães do Munique 1860.

No clube paulista, Vítor Pereira vai substituir Sylvinho, que deixou o Corinthians no início de fevereiro.