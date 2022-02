UEFA retira final da Liga dos Campeões à Rússia

A invasão da Ucrânia , por forças militares russas, promoveu a reação rápida da UEFA que mantém o jogo para 28 de maio, mas no Stade de France, estádio que recebeu a final do Euro 2016, conquistado pela seleção portuguesa.

A UEFA anuncia que a final da Liga dos Campeões já não vai realizar-se em São Petersburgo na Rússia. Após reunião extraordinária do Comité Executivo, esta sexta-feira, o organismo decidiu atribuir a organização da final a Paris, por motivos de segurança.

Para lá desta decisão, o organismo compromete-se a ajudar todos os futebolistas, e respetivas famílias, que estejam neste momento na Ucrânia, com as suas vidas em perigo.

Fica ainda determinado, até nova decisão, que todos os jogos, sob organização da UEFA, que as seleções da Rússia e da Ucrânia e clubes dos dois países têm para realizar na condição de visitado devem disputar-se em campo neutro.

Rússia e Ucrânia disputam o "play-off" de apuramento para o Mundial 2022, sendo que a seleção afetada, neste caso, é apenas a equipa russa que tem jogo agendado com a Polónia, para 24 de março, e estava previsto para Moscovo. Caso elimine a Polónia, a Rússia voltará a jogar em terreno neutro diante do vencedor do confronto entre Suécia e República Checa.